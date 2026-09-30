नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कागजी दस्तावेजों में हुई एक तकनीकी गड़बड़ी अब 16 वर्षीय आशीष कुमार कोल की पढ़ाई के रास्ते में बाधा बन गई है। कोठी वार्ड क्रमांक-2 निवासी आशीष के नाम पर दो आधार कार्ड बने हुए हैं और दोनों ही अब रद्द हो चुके हैं।

दिल्ली स्तर तक संपर्क किया, लेकिन समाधान नहीं हो सका वैध आधार कार्ड नहीं होने के कारण वह 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहा है। आधार संबंधी समस्या का असर उसकी अपार आईडी बनने पर भी पड़ रहा है। परिवार ने इस दौरान समस्या दूर कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर दिल्ली स्तर तक संपर्क किया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका।