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दो आधार कार्ड के बीच अटकी पढ़ाई, एक साल में सतना से दिल्‍ली तक की दौड़; फिर भी नहीं ले पा रहा 10वीं में प्रवेश

आशीष के शिक्षक संजय सिंह के अनुसार, नौवीं कक्षा में प्रवेश के समय ही आधार से जुड़ी समस्या सामने आई थी। उस समय छात्र को दस्तावेज संबंधी त्रुटि ठीक करान...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Wed, 30 Sep 2026 10:04:07 PM (IST)Updated Date: Wed, 30 Sep 2026 10:04:07 PM (IST)
दो आधार कार्ड के बीच अटकी पढ़ाई, एक साल में सतना से दिल्‍ली तक की दौड़; फिर भी नहीं ले पा रहा 10वीं में प्रवेश
अपने दो आधार कार्ड दिखाते हुए आशीष। सौजन्‍य स्‍वयं

HighLights

  1. कागजी दस्तावेजों में हुई एक तकनीकी गड़बड़ी पड़ रही भारी
  2. आधार संबंधी समस्या का असर उसकी अपार आईडी पर भी
  3. दो आधार कार्ड बने हुए हैं और दोनों ही अब रद्द हो चुके हैं

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। कागजी दस्तावेजों में हुई एक तकनीकी गड़बड़ी अब 16 वर्षीय आशीष कुमार कोल की पढ़ाई के रास्ते में बाधा बन गई है। कोठी वार्ड क्रमांक-2 निवासी आशीष के नाम पर दो आधार कार्ड बने हुए हैं और दोनों ही अब रद्द हो चुके हैं।

दिल्ली स्तर तक संपर्क किया, लेकिन समाधान नहीं हो सका

वैध आधार कार्ड नहीं होने के कारण वह 10वीं कक्षा में प्रवेश नहीं ले पा रहा है। आधार संबंधी समस्या का असर उसकी अपार आईडी बनने पर भी पड़ रहा है। परिवार ने इस दौरान समस्या दूर कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर दिल्ली स्तर तक संपर्क किया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका।


आधार की गड़बड़ी से अपार आईडी भी अटकी

विद्यालय में आगे की पढ़ाई के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने में आधार संबंधी जानकारी महत्वपूर्ण होने के कारण आशीष का प्रवेश भी अटक गया है। वैध आधार उपलब्ध नहीं होने से उसकी अपार आईडी भी नहीं बन पा रही है। इससे छात्र और परिवार की चिंता बढ़ गई है।

आशीष के पिता मनोज कोल का कहना है कि दस्तावेजों में हुई गलती का खामियाजा उनके बेटे को पढ़ाई प्रभावित होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। परिवार ने प्रशासन से दोनों आधार रिकॉर्ड की जांच कर सही रिकॉर्ड बहाल कराने और वैध आधार उपलब्ध कराने की मांग की है।

अधिकारियों ने दिया जल्द समस्या का निराकरण कराने का भरोसा

मामला सामने आने के बाद रघुराजनगर एसडीएम एलआर जांगड़े और कोठी तहसीलदार प्रज्ञा दुबे ने संबंधित अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने जल्द समस्या का निराकरण कराने का भरोसा दिया है।

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