    15 साल की लड़की ने घोंटा था अपनी 7 साल की छोटी बहन का गला, हत्‍या का खुलासा, वजह जानकर होगी हैरानी

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 18 Aug 2025 08:48:10 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 18 Aug 2025 08:51:56 PM (IST)
    1. 7 वर्ष की बच्ची की अंधी हत्या कर सनसनीखेज खुलासा।
    2. छोटी-छोटी शिकायतों से गुस्से में आकर कर दी थी हत्‍या।
    3. पिता के साथ बाज़ार जाने को लेकर थी ज्यादा नाराज़।

    सतना। कोलगवाँ थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 07 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसकी ही 15 वर्षीय सगी बड़ी बहन ने की। वजह बेहद चौंकाने वाली है पिता के साथ बाज़ार जाने की ज़िद और छोटी-छोटी शिकायतों ने इस वारदात को जन्म दिया।

    दिनांक 16 अगस्त को कृपालपुर पेट्रोल पंप के आगे रीवा–सतना रोड से बच्ची अचेत अवस्था में मिली। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल सतना ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर थाना कोलगवाँ पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि बच्ची की हत्या गला और मुँह दबाकर की गई थी।

    छोटी-छोटी शिकायतें बनीं विवाद की जड़

    परिवार की पूछताछ में सामने आया कि मृतक बच्ची अक्सर अपनी बड़ी बहन की छोटी-छोटी शिकायतें माँ से करती रहती थी। इसी कारण बड़ी बहन नाराज़ चल रही थी। घटना वाले दिन बच्ची पिता के साथ गाड़ी में बाज़ार जाने की ज़िद कर रही थी, जबकि पिता बड़ी बहन को साथ ले जाने वाले थे। इसी बात से गुस्से में आई बड़ी बहन ने छोटी बहन का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

    नौ संतान वाला परिवार

    मृतक बच्ची अपने माता-पिता की कुल 9 संतानों में से एक थी। परिवार में एक आठ माह का शिशु भी है। घटना के बाद माता-पिता गहरे सदमे में हैं। पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवेन्द्र सिंह बघेल व नगर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में कोलगवाँ पुलिस ने तत्परता से मामले का खुलासा किया। आरोपी नाबालिग बहन के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर उसे किशोर न्याय बोर्ड सतना में पेश किया गया।

