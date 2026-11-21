नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत बांधवगढ़ कॉलोनी के मिहानी पुरम में शनिवार सुबह एक बुजुर्ग ने कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना में 86 वर्षीय अनूप चंद्र खन्ना की मौत हो गई। दिनदहाड़े हुई इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

कथित तौर पर सीने में कट्टे से गोली मार ली घटना शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे की है। बुजुर्ग अनूप चंद्र खन्ना ने कथित तौर पर अपने सीने में कट्टे से गोली मार ली। गोली चलने की आवाज से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोलगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की।