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सतना में बाड़ी में दौड़ाया करंट, जंगली सुअरों की मौत; इंसानों के लिए भी जानलेवा

ऐसे में खंतार की घटना ने खेतों की सुरक्षा के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पिण्डरा पंचायत के खंतार गांव में सामने आई इस घटना के बाद वन विभाग हरकत में आया।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Tue, 03 Nov 2026 02:52:05 PM (IST)Updated Date: Tue, 03 Nov 2026 02:52:05 PM (IST)
सतना में बाड़ी में दौड़ाया करंट, जंगली सुअरों की मौत; इंसानों के लिए भी जानलेवा
वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सौजन्‍य एआई

HighLights

  1. अनुरूप वन अपराध कायम किया जाएगा दर्ज
  2. करंट लगाने में इस्तेमाल किया तार जब्त
  3. सुरक्षा को लेकर नियमों के इंतजाम करने चाहिए

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। धान की फसल को बचाने के लिए खेत में लगाया गया करंट दो जंगली सुअरों की मौत का कारण बन गया।

करंट लगाने में इस्तेमाल किया तार जब्त

टीम ने मौके से मृत वन्यजीवों के शव और करंट लगाने में इस्तेमाल किए गए तार को जब्त कर लिया है। अब मामले में संबंधित लोगों के बयान लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जिसके अनुरुप वन अपराध कायम किया जाएगा।

धान की रखवाली के लिए लगाया था करंट

वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, पिण्डरा निवासी राधे गौतम पिता शिवकुमार गौतम के खेत को राहुल चौबे ने अधिया-ठास पर खेती के लिए ले रखा था। बताया गया है कि खेत में धान की फसल को बचाने के उद्देश्य से करंट लगाया गया था।


वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

करंट की चपेट में आने से दो जंगली सुअरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की।

संबंधित पक्षों के बयान दर्ज

फिलहाल संबंधित पक्षों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग के अनुसार, जांच में सामने आने वाले तथ्यों और बयानों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

खेतों में करंट से इंसानों के लिए भी खतरा

फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों में करंट लगाना वन्यजीवों के साथ-साथ इंसानों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। राजस्व विभाग को भी संज्ञान लेते हुए खेतों की सुरक्षा को लेकर कुछ नियमों आदि के इंतजाम करने चाहिए व करंट आदि फैलाने या लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश भी जारी किए जाने चाहिए।

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