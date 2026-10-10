सतना जिले में नौकरी से हटाने पर पोल पर चढ़ा ऑपरेटर, बंद करनी पड़ी सैकड़ों गांवों की बिजली

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नौकरी से हटाए जाने से नाराज बिजली ऑपरेटर अभिनेंद्र शुक्ला शुक्रवार को पोड़ी-पिथौराबाद सब स्टेशन में बिजली के पोल पर चढ़कर तारों के बीच बैठ गया। कर्मचारी के इस कदम से सब स्टेशन में हड़कंप मच गया। विरोध के दौरान सभी फीडरों की बिजली आपूर्ति बंद हो गई, जिससे सैकड़ों गांवों में अंधेरा छा गया। घटना की सूचना मिलने पर पोड़ी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और कर्मचारी को समझाकर सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया।

जानकारी के अनुसार, उचेहरा बिजली वितरण क्षेत्र के पोड़ी-पिथौराबाद सब स्टेशन में कार्यरत ऑपरेटर अभिनेंद्र शुक्ला का कहना है कि उसे बिना किसी कारण नौकरी से हटाया गया है, जबकि वह पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करता रहा है। इसी कार्रवाई से नाराज होकर उसने विरोध का यह तरीका अपनाया और बिजली के पोल पर चढ़कर तारों के बीच बैठ गया।