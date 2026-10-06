नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 22 में दोपहर बिजली का फॉल्ट सुधारने पहुंचे लाइनमैन हादसे का शिकार हो गए। करंट लाइन पर काम करने के दौरान डोलची अचानक टूट गई, जिससे लाइनमैन धर्मेंद्र पांडे नीचे गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बिजली लाइन में फॉल्ट की सूचना मिली थी दोपहर करीब 3 बजे सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 22 में बिजली लाइन में फॉल्ट की सूचना मिली थी। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी फॉल्ट सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे थे। डोलची सहित नीचे जा गिरे लाइनमैन धर्मेंद्र पांडे बिजली लाइन तक पहुंचने के लिए डोलची पर चढ़कर फॉल्ट सुधारने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक डोलची टूट गई। डोलची टूटते ही धर्मेंद्र पांडे अपना संतुलन खो बैठे और डोलची सहित नीचे जा गिरे।