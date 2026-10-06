नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 22 में दोपहर बिजली का फॉल्ट सुधारने पहुंचे लाइनमैन हादसे का शिकार हो गए। करंट लाइन पर काम करने के दौरान डोलची अचानक टूट गई, जिससे लाइनमैन धर्मेंद्र पांडे नीचे गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
दोपहर करीब 3 बजे सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 22 में बिजली लाइन में फॉल्ट की सूचना मिली थी। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारी फॉल्ट सुधारने के लिए मौके पर पहुंचे थे।
लाइनमैन धर्मेंद्र पांडे बिजली लाइन तक पहुंचने के लिए डोलची पर चढ़कर फॉल्ट सुधारने का काम कर रहे थे। इसी दौरान अचानक डोलची टूट गई। डोलची टूटते ही धर्मेंद्र पांडे अपना संतुलन खो बैठे और डोलची सहित नीचे जा गिरे।
अचानक हुए हादसे से मौके पर मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। साथियों ने तत्काल घायल लाइनमैन को संभाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने उनका परीक्षण कर उपचार शुरू किया। हादसे में धर्मेंद्र पांडे को शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोटें आने की जानकारी सामने आई है।
घटना के बाद बिजली कर्मचारियों ने मौके पर काम बंद कर स्थिति को संभाला। प्रारंभिक तौर पर हादसे की वजह डोलची का टूटना बताई जा रही है। हालांकि डोलची किस कारण टूटी और उसकी स्थिति पहले से कैसी थी, इसे लेकर विभागीय स्तर पर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना ने बिजली लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं।
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