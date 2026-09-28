22 दिन पहले मैहर रेंज भटक कर आया ई-5 हाथी, बाणसागर बांध तैरकर बांधवगढ़ की ओर रवाना, Video वायरल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/मैहर। बांधवगढ़ से निकलकर 17 वर्षीय एक नर हाथी ई-5 अब जिस रास्ते से बाणसागर बांध तैरकर मैहर वनमंडल पहुंचा था। उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए ई-5/सी4 अब संभवत: बांधवगढ़ में अपने पुराने ठिकाने कि ओर वापस लौट रहा है। बाणसागर डैम मे 5 KM तैरकर बांधवगढ़ से मैहर जिले मे आए जंगली हाथी 22 दिन बाद आखिरकार वापस पानी मे तैरकर चला बांधवगढ़ जंगल की ओर, वीडिओ सामने आया।

रामनगर के शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया उल्लेखनीय है कि करीब 22 दिनों पूर्व करीब सात सितम्बर को मैहर वनमंडल की अमरपाटन रेंज में पहुंचे नर हाथी ई-5 कि निगरानी में वन अमला तैनात रहा और शहरी क्षेत्र से दूर रखने का प्रयास में जुटा रहा। रविवार की रात करीब दस बजकर तीस मिनट के आस-पास को ई-5 गोरसरी पहाड़ी से उतरकर रामनगर के शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया था।

कई बार हाथी लोगों पर नाराज होकर दौड़ा इस बीच कई मर्तबा हाथी ई-5 नाराज होकर लोगों कि ओर बढ़ा, लेकिन वन विभाग कि टीम ने उसका ध्यान परिवर्तित कर दिया। इस दौरान कई मर्तबा लोगों ने भी हो हल्ला कर उसे भगाने में जुटे रहे और उसके पीछे दौड़ते रहे। ई-5 हाथी को देखने लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकलकर उसकी तस्वीरें व वीडियो कैमरें में कैद करने जुट गए। बाण सागर बांध के किनारे आराम करने लगा करीब तीन से चार घंटे गुजारने के बाद ई-5 बाण सागर बांध के किनारे जाकर आराम करने लगा और अभी भी वह आराम ही कर रहा है, जिसकी निगरानी में मैहर वनमंडल कि पूरी टीम समेत बीटीआर कि टीम भी जुटी हुई है।