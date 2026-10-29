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22 दिन मैहर में बिताकर बांधवगढ़ लौटा था हाथी, एक महीने बाद फिर उसी रास्ते से आया

वन विभाग ने लोगों से वन क्षेत्र में अकेले नहीं जाने, हाथी दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना देने और उसे देखने के लिए भीड़ नहीं लगाने की अपील की है।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Thu, 29 Oct 2026 10:29:00 AM (IST)Updated Date: Thu, 29 Oct 2026 10:29:00 AM (IST)
22 दिन मैहर में बिताकर बांधवगढ़ लौटा था हाथी, एक महीने बाद फिर उसी रास्ते से आया
रामनगर जनपद के पास से वनमंडल मैहर में प्रवेश करता हाथी । सौजन्‍य विभाग

HighLights

  1. डैम तैरकर पहुंचा मैहर, सेमरिया के आसपास मौजूदगी
  2. रेंजर प्रफ्फुल त्रिपाठी ने की हाथी की पहचान की पुष्टि
  3. वन विभाग ने जारी किया अलर्ट, अकेले जंगल न जाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। करीब एक महीने पहले बाणसागर डैम तैरकर मैहर से बांधवगढ़ की ओर गया जंगली हाथी एक बार फिर अपने पुराने रास्ते से मैहर लौट आया है।

रामनगर के पास से वनमंडल मैहर में प्रवेश किया

हाथी ने रामनगर जनपद के पास से वनमंडल मैहर में प्रवेश किया है। वर्तमान में उसकी मौजूदगी ग्राम पंचायत सेमरिया के आसपास बताई जा रही है।

22 दिन मैहर में बिताने के बाद लौटा था

उल्लेखनीय है कि पिछली बार यह हाथी 7-8 सितंबर की दरमियानी रात मैहर वनमंडल क्षेत्र में पहुंचा था। इसके बाद करीब 22 दिनों तक मैहर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर विचरण करता रहा।

वन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय

28 सितंबर को वह बाणसागर डैम में उतरकर तैरते हुए बांधवगढ़ की ओर रवाना हो गया था। अब एक बार फिर उसी रास्ते से उसकी वापसी हुई है। हाथी की इस आवाजाही से वन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय हो गई है।

वन विभाग के रेंजर प्रफ्फुल त्रिपाठी के मुताबिक, मैहर लौटकर आया हाथी वही है, जो पिछली बार करीब 22 दिनों तक इस क्षेत्र में विचरण करने के बाद बांधवगढ़ की ओर चला गया था। हाथी की दोबारा आमद के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों के लिए सतर्कता सूचना जारी की है।

सेमरिया के आसपास के गांवों में सतर्कता


वनमंडल मैहर की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि हाथी सेमरिया से लगे गांवों या आसपास के वन क्षेत्र से गुजर सकता है। ऐसे में ग्रामीणों को सतर्क रहने की जरूरत है।

खेतों में रात बिताने से बचें ग्रामीण

विभाग ने ग्रामीणों को सलाह दी है कि हाथी के पीछे न भागें और न ही उसके आसपास जाने का प्रयास करें। घरों में जहां महुआ या अनाज का भंडारण किया जाता है, वहां रात में सोने से बचें। साथ ही खेतों में खुले स्थान पर रात न बिताएं।

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