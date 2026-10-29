22 दिन मैहर में बिताकर बांधवगढ़ लौटा था हाथी, एक महीने बाद फिर उसी रास्ते से आया

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। करीब एक महीने पहले बाणसागर डैम तैरकर मैहर से बांधवगढ़ की ओर गया जंगली हाथी एक बार फिर अपने पुराने रास्ते से मैहर लौट आया है।

रामनगर के पास से वनमंडल मैहर में प्रवेश किया

हाथी ने रामनगर जनपद के पास से वनमंडल मैहर में प्रवेश किया है। वर्तमान में उसकी मौजूदगी ग्राम पंचायत सेमरिया के आसपास बताई जा रही है।

22 दिन मैहर में बिताने के बाद लौटा था

उल्लेखनीय है कि पिछली बार यह हाथी 7-8 सितंबर की दरमियानी रात मैहर वनमंडल क्षेत्र में पहुंचा था। इसके बाद करीब 22 दिनों तक मैहर क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर विचरण करता रहा।

वन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय

28 सितंबर को वह बाणसागर डैम में उतरकर तैरते हुए बांधवगढ़ की ओर रवाना हो गया था। अब एक बार फिर उसी रास्ते से उसकी वापसी हुई है। हाथी की इस आवाजाही से वन विभाग की निगरानी व्यवस्था भी सक्रिय हो गई है।