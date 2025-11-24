सतना में बीच मोहल्ले में हुआ अंतिम संस्कार, सुर्खियों में छाई गंभीर समस्या, पार्षद ने आयुक्त को लिखा मार्मिक पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: पार्षद गंगा कुशवाहा के अनुसार 15 नवंबर को एक आदिवासी परिवार की वृद्ध महिला का निधन हो गया। मुक्तिधाम तक जाने वाला मार्ग अतिक्रमण के कारण पूरी तरह अवरुद्ध होने के चलते स्वजन मृतका को मोहल्ले के बीचों-बीच खुले स्थान पर चिता बनाकर जलाने को मजबूर हुए।

घटना के बाद क्षेत्रवासी और पूरा मोहल्ला गहरे सदमे में है। पार्षद ने कहा कि “15420 की आबादी वाला यह क्षेत्र वर्षों से सुन्तिधाम के रास्ते की समस्या झेल रहा है, पर अब हालात असहनीय हो चुके हैं।" दरअसल नगर निगम सतना के वार्ड क्रमांक 17 में स्थित केंद्रीय जेल के सामने बने सुन्तिधाम के रास्ते पर अतिक्रमण के कारण अंतिम संस्कार स्थल बंद होने से क्षेत्र में संवेदनशील और शर्मनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर वार्ड की पार्षद गंगा कुशवाहा ने नगर निगम आयुक्त को एक अत्यंत मार्मिक और गंभीर पत्र भेजते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।