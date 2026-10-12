मैहर में श्रद्धालुओं का रास्ता रोककर वसूली पड़ी भारी, पुलिस ने सात आरोपी जेल भेजे

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मां शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को परेशान करने और वसूली की शिकायतों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है।
धाम क्षेत्र में श्रद्धालुओं का रास्ता रोकने, मोटरसाइकिल अड़ाकर वाहन रोकने और जबरन विशेष दुकानों में ले जाकर मनमानी रकम वसूलने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों को पकड़ा।
सभी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। न्यायालय में पेश किए जाने पर एक आरोपित को जमानत मिल गई, जबकि सात को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, नवरात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं को परेशान करने, उनके साथ अभद्रता करने और जबरन दुकानों में ले जाकर पैसे वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं।
इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मां शारदा धाम चौकी प्रभारी विनय कुमार शुक्ला के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह, प्रधान आरक्षक आलोक सिंह, आरक्षक मयंक गौतम और राहुल दुबे ने कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई में गया प्रसाद पाल (35), निवासी साहिलरा, मैहर; भारत सिंह लोधी (25), निवासी उदयपुर, मैहर; विनोद कुशवाहा (22), निवासी साहिलरा, मैहर; गोविंद कुशवाहा (18), निवासी उचेहरा, सतना; अंकुल त्रिपाठी (23), निवासी चपना, मैहर; समीर खान (18), निवासी अंधराटोला, मैहर; बालेन्द्र कुशवाहा (38), निवासी मारुती नगर, सतना; और निखिल पटेल (20), निवासी बोरी, मैहर को पकड़ा गया।
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