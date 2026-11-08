सतना में कलयुगी बेटे का खौफनाक कदम: मामूली विवाद में पिता के सिर पर पटका पत्थर, इलाज के दौरान मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। नागौद थाना क्षेत्र के पतौरा गांव के चढ़इया टोला में पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पिता-पुत्र के बीच हुए झगड़े में बेटे ने अपने 58 वर्षीय पिता के सिर पर पत्थर पटक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान जिला अस्पताल सतना में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

आए दिन होता था विवाद: सिर पर पत्थर से वार कर किया लहूलुहान मृतक की पहचान हीरालाल सिंगरहा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, हीरालाल का अपने 32 वर्षीय बेटे मोतीलाल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच अक्सर कहासुनी और विवाद होता रहता था। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर मोतीलाल ने पिता के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हीरालाल की हालत बिगड़ गई।