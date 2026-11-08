उज्जैन: जवानों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, नागझिरी थाने में पुलिस परिवार संग बांटी खुशियां

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। दीपावली के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के नागझिरी थाने पहुंचकर पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के साथ दीपोत्सव की खुशियां साझा कीं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सहित उपस्थित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पर्व की शुभकामनाएं दीं और उनके साथ समय बिताकर उनका उत्साहवर्धन किया।

समाज के लिए सेवा और समर्पण का आदर्श उदाहरण है पुलिस बल नागझिरी थाने में जवानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस बल समाज के लिए सेवा, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने जवानों के जज्बे को नमन करते हुए कहा कि त्योहारों के समय जब पूरा शहर और समाज उत्सव के उल्लास में डूबा रहता है, तब पुलिसकर्मी अपने परिवारों और व्यक्तिगत खुशियों से दूर रहकर नागरिकों की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने का दायित्व निभाते हैं।