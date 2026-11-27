नईदुनिया प्रतिनिधि। सतना/चित्रकूट। मंदाकिनी नदी चित्रकूट की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय पहचान है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामघाट सहित नदी के विभिन्न घाटों पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। ऐसे में होटलों, धर्मशालाओं और अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले मलजल का नदी तक पहुंचना गंभीर चिंता का विषय है।

एक ओर नदी की स्वच्छता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मलजल शोधन संयंत्र का निर्माण अधूरा होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। अब निगाहें 6 जनवरी 2027 को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां 103 प्रतिष्ठानों को जारी नोटिसों की कार्रवाई और नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्योरा सामने आएगा।

चित्रकूट में होटल, विश्राम केंद्र, लॉज, अतिथि गृह, धर्मशालाओं और आश्रमों से नदी व नालों में पहुंच रहा बिना उपचारित मलजल; सीवेज शोधन संयंत्र का निर्माण अधूरा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अभियोजन पर छह जनवरी को होगी सुनवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त धर्मनगरी चित्रकूट की जीवनदायिनी मंदाकिनी नदी को प्रदूषण से बचाने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है। चित्रकूट के होटल, विश्राम केंद्र, लॉज, अतिथि गृह, धर्मशालाओं, आश्रमों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से बिना उपचारित मलजल एवं गंदा पानी नदी और उससे जुड़े नालों में छोड़े जाने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चित्रकूट में प्रस्तावित मलजल शोधन संयंत्र का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसके कारण नगर क्षेत्र के घरेलू मलजल के उपचार की समुचित व्यवस्था नहीं बन पाई है। वहीं, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने कुल 103 प्रतिष्ठानों को वैधानिक नोटिस जारी किए हैं।

10 अगस्त 2026 की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार यह मामला निष्पादन आवेदन क्रमांक 07/2026 (सीजेड), मूल आवेदन क्रमांक 02/2013 (सीजेड) में नित्यानंद मिश्रा बनाम मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य से संबंधित है। 23 नवंबर 2026 को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) और सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल की 10 अगस्त 2026 की निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया। सीधे नदी और नालों में छोड़ा जा रहा गंदा पानी प्रदूषण नियंत्रण मंडल की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चित्रकूट के कई होटल, धर्मशालाएं, आश्रम और अन्य प्रतिष्ठान अपना बिना उपचारित अपशिष्ट जल सीधे अथवा नालों के माध्यम से मंदाकिनी नदी में पहुंचा रहे हैं। इसे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 1974 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। मंडल के सतना क्षेत्रीय कार्यालय ने ऐसे 103 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने और नदी में गंदा पानी जाने से रोकने के निर्देश दिए हैं। मानसून में पानी की गुणवत्ता मानकों के भीतर, फिर भी प्रदूषण का खतरा निरीक्षण के दौरान मंदाकिनी नदी और प्रमुख नालों से पानी के नमूने लेकर जांच की गई। रिपोर्ट में पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के भीतर पाई गई। हालांकि, प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने स्पष्ट किया कि मानसून के दौरान पानी की अधिक मात्रा और नदी की प्राकृतिक स्वच्छीकरण क्षमता के कारण ऐसा परिणाम सामने आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि नदी में प्रदूषण की समस्या समाप्त हो गई है। बिना उपचारित मलजल का प्रवाह अब भी जारी रहना चिंता का विषय है। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति और अभियोजन पर मांगा जवाब राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट के उत्पादन और उसके उपचार के बीच अंतर तथा मलजल शोधन संयंत्र का निर्माण और संचालन नहीं होने की स्थिति को गंभीरता से लिया। सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिवक्ता ने दोषी प्रतिष्ठानों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने और उनके खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। आवेदक की ओर से अधिवक्ता ने 103 प्रतिष्ठानों को जारी नोटिसों की तामील के प्रमाण न्यायाधिकरण के सामने उपलब्ध हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए समय मांगा।

अधिकरण ने दोनों पक्षों को आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने का समय देते हुए अगली सुनवाई 6 जनवरी 2027 निर्धारित की है। अब अगली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि नोटिस पाने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति तथा अभियोजन की प्रक्रिया किस स्तर तक पहुंची है। नोटिस प्राप्त होटल, विश्राम केंद्र, लॉज एवं अतिथि गृह प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी नोटिसों की सूची में चित्रकूट के विभिन्न क्षेत्रों के निम्नलिखित प्रतिष्ठान शामिल हैं। राजौला क्षेत्र: मां कृपा होटल के संचालक अशोक कुमार पटेल, राच रिसॉर्ट के संचालक राव प्रबल श्रीवास्तव, होटल रिलैक्स इन के संचालक वृजेश पाण्डेय। मौकमगढ़ तिराहा एवं स्फटिक शिला क्षेत्र: होटल कल्पतरु के संचालक पद्मनाम द्विवेदी, होटल पार्थ की संचालक राजेश्वरी द्विवेदी, होटल स्टार के संचालक राजेश कुमार श्रीवास्तव, मालवा रिसॉर्ट की संचालक सुमन देवी, होटल स्फटिक, होटल नारायण पैलेस, होटल राम दरबार, होटल राम शरणम् के संचालक राकेश शर्मा, होटल शिव शक्ति के संचालक विक्की पाण्डेय, अरुण अतिथि गृह, अवध होटल के संचालक दिलीप जायसवाल। आरोग्यधाम क्षेत्र: रिवरफ्रंट के संचालक अर्जुन जैन, श्याम रेजिडेंसी के संचालक संदीप कुमार एवं विनीत कुमार, निर्मल सदन की संचालक निर्मला सोनी, तुलसी भवन के संचालक खुशीराम मोदीवाल, केसर होटल की संचालक वंदना गुप्ता, होटल आशीर्वाद के संचालक अवध पाण्डेय, वैदेही भवन।जानकी कुंड क्षेत्र: राजाराम वाटिका के संचालक विजय कुमार गुप्ता, होटल रिद्धि सिद्धि के संचालक महंत राम बलिदास, होटल रामसंस के संचालक लुकी जायसवाल, होटल शंकर सदन के संचालक शिवम अग्रवाल, होटल संपत भवन के संचालक राकेश गुप्ता।