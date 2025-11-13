मेरी खबरें
    By Nai Dunia News Network
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 13 Nov 2025 09:20:06 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 13 Nov 2025 09:20:05 PM (IST)
    'लड़की को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा', वीरू की तर्ज पर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, गांव में मचा हड़कंप
    वीरू की तर्ज पर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। आपको क्लासिक कल्ट फिल्म शोले का वह सीन जरूर याद होगा जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और रामगढ़ वालों को खुदकुशी की चेतावनी देता है। इस दृश्य में वह बसंती से वह शादी करने की मांग करता है।

    इसे कुछ मिलती जुलती घटना गुरुवार को मैहर थाना क्षेत्र के जरियारी गांव में हुई। यहां एक किशोर हाईटेंशन पावर ग्रिड के टावर पर चढ़ गया। उसने प्रेमिका को बुलाने की ज़िद करते हुए आत्महत्या की धमकी दी, जिसके चलते गांव में भारी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।


    युवक ने टावर से फेंक दिया मोबाइल

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किशोर सुबह से ही मानसिक रूप से विचलित नजर आ रहा था। अचानक वह पावर ग्रिड टावर की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से नीचे खड़े लोगों को बार-बार पुकारने लगा। वह कह रहा था कि "वालपेपर वाली लड़क़ी को बुलाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा।"

    युवक ने टावर पर चढऩे के बाद अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया, जो लाक होने के कारण पुलिस को जानकारी निकालने में परेशानी होने लगी है। पुलिस माइक से बार बार उसे उतर जाने की अपील करती नजर आई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और किशोर शाम करीब पांच बजे टावर से नीचे उतर आया।

    सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

    सूचना मिलते ही नादन थाना प्रभारी रेणुका मिश्रा, वंदना द्विवेदी, प्रदीप तिवारी सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने युवक को समझाने की कई कोशिशें कीं, लेकिन टावर की अधिक ऊंचाई और प्रदीप की जिद के कारण समझाइश सफल नहीं हो पा रही थी। पुलिस माइक से लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी कि वह नीचे उतर आए और किसी भी तरह का खतरनाक कदम न उठाए।

    घंटों तक यही हालात बने रहे

    आखिरकार पुलिस की बातें किशोर को समझ में आईं और वह टावर से उतर गया। ग्रामीणों ने बताया प्रेम प्रसंग का मामला: गांव के लोगों का कहना है कि युवक का जरियारी गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था, और कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन की स्थिति बनी हुई थी। इस वजह से युवक मानसिक रूप से परेशान था और उसी के चलते उसने यह खतरनाक कदम उठाया।

