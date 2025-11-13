'लड़की को बुलाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा', वीरू की तर्ज पर हाईटेंशन टावर पर चढ़ा युवक, गांव में मचा हड़कंप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। आपको क्लासिक कल्ट फिल्म शोले का वह सीन जरूर याद होगा जब वीरू पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और रामगढ़ वालों को खुदकुशी की चेतावनी देता है। इस दृश्य में वह बसंती से वह शादी करने की मांग करता है।

इसे कुछ मिलती जुलती घटना गुरुवार को मैहर थाना क्षेत्र के जरियारी गांव में हुई। यहां एक किशोर हाईटेंशन पावर ग्रिड के टावर पर चढ़ गया। उसने प्रेमिका को बुलाने की ज़िद करते हुए आत्महत्या की धमकी दी, जिसके चलते गांव में भारी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

युवक ने टावर से फेंक दिया मोबाइल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किशोर सुबह से ही मानसिक रूप से विचलित नजर आ रहा था। अचानक वह पावर ग्रिड टावर की ऊंचाई पर चढ़ गया और वहां से नीचे खड़े लोगों को बार-बार पुकारने लगा। वह कह रहा था कि "वालपेपर वाली लड़क़ी को बुलाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा।" युवक ने टावर पर चढऩे के बाद अपना मोबाइल नीचे फेंक दिया, जो लाक होने के कारण पुलिस को जानकारी निकालने में परेशानी होने लगी है। पुलिस माइक से बार बार उसे उतर जाने की अपील करती नजर आई। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता मिली और किशोर शाम करीब पांच बजे टावर से नीचे उतर आया।