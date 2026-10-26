सतना में वनभूमि पर बने आश्रमों के मठाधीशों को वन विभाग ने थमाया नोटिस, साधु-संतों में मचा हड़कंप, तीन मौकों के बाद होगी बेदखली की कार्रवाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। बीते दशकों से वनभूमि पर स्थापित आश्रमों पर वनविभाग ने एक्शन लेना शुरू किया है और लगभग ऐसे करीब पांच आश्रमों के मठाधीशों को नोटिस थमाया है। यह नोटिस वन अधिनियम की धारा 80 के तहत दिया गया है। जिसके बाद से अब साधु-संतों में हड़कंप मचा हुआ है।

वनमंडल सतना अंतर्गत आने वाले वनपरिक्षेत्र मझगवां के वनक्षेत्र सरभंगा में एक लंबे अर्से से यह आश्रम वनभूमि पर स्थापित हैं और यहां कालांतर से साधु-संत रहकर अपनी तप-साधना करते आ रहे हैं। तपस्या व भजन-साधना करने वाले संतों के सामने परेशानी अब वन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद वन में रहकर तपस्या व भजन-साधना करने वाले संतों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। वन विभाग ने यह कार्रवाई वनभूूमि को पूरी तरह मुक्त कराने के उददेश्य से की है। विभाग की कार्रवाई के खिलाफ चित्रकूट विधायक व केंद्रीय कृषि मंत्री धरना प्रदर्शन कर चुके हैं।

बावजूद इसके विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की चर्चा है। कुछ लोगों के मुताबिक प्रदेश स्तर पर यह पहला मौका होगा, जब वन विभाग ने सीधे तौर पर वनों के अंदर वनभूमि पर स्थापित आश्रमों को नोटिस तामील कराया हो। तीन मौके के बाद बेदखली की कार्रवाई वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने धारा 80 के तहत हसानंद सरस्वती, फक्कड़ बाबा सरभंगा समेत कुल नौ आश्रमों एवं रोहित केवट पिता रघुवीर केवट, पंकज कुमार पांडेय पिता राजमन पांडेय अमिरती, आर्दष त्रिपाठी, रामजुड़ावन त्रिपाठी, शिवनरेष मिश्रा, पिता रामबहोर मिश्रा, अमिरती को नोटिस दिया है।