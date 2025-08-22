मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना में चार साल की बच्ची संग हैवानियत, स्कूल छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर ने किया दुष्कर्म

    MP News: सतना शहर के एक नामी स्कूल से जुड़ा शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां महज साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। बच्ची ने जब घरवालों को आपबीती बताई, तो वह तुरंत थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को दबोच लिया।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 07:26:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 07:26:53 PM (IST)
    सतना में चार साल की बच्ची संग हैवानियत, स्कूल छोड़ने वाले ऑटो ड्राइवर ने किया दुष्कर्म
    चार साल की बच्ची संग दुष्कर्म करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार

    HighLights

    1. चार साल की बच्ची संग दुष्कर्म करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार
    2. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को दबोच लिया
    3. घटना पर पूरे शहर के अभिभावकों ने जताई चिंता

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के एक नामी स्कूल से जुड़ा शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां महज साढ़े चार साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। घटना बच्ची को घर से स्कूल लाने-ले जाने के दौरान घटित हुई, जिसकी शिकायत स्वजनों ने गुरुवार शाम सिविल लाइन थाना में दर्ज कराई।

    आरोपी की पहचान राजकुमार दहिया के रूप में हुई है, जो बच्ची को नियमित रूप से स्कूल छोडने और घर लाने का काम करता था। स्वजनों के अनुसार बच्ची ने आपबीती बताई, जिसके बाद वे सीधे थाने पहुंचे। पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और आरोपी को दबोच लिया। घटना की जानकारी सामने आने के बाद शहरवासियों में आक्रोश है।

    घटना पर अभिभावकों ने जताई चिंता

    अभिभावक स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजना दिन-ब-दिन जोखिम भरा होता जा रहा है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह घटना न केवल अभिभावकों को विचलित कर रही है बल्कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है।

    आरोपी को भेजा जेल

    पुलिस अधीक्षक सुधीर अग्रवाल के निर्देशन में सिविल लाइन थाना प्रभारी टीआई योगेंद्र सिंह परिहार और उनकी टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार करने की बात कही।

    यह भी पढ़ें- जन्माष्टमी के दिन 14 साल की किशोरी संग चार युवकों ने किया गैंगरेप, जान से मारने की भी दी धमकी

    पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शुक्रवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस ने बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण कराकर रिपोर्ट जुटा ली है और मामले की जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.