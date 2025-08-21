मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    जन्माष्टमी के दिन 14 साल की किशोरी संग चार युवकों ने किया गैंगरेप, जान से मारने की भी दी धमकी

    Kanpur Crime: बीते श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक चौदह साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दरअसल 14 साल की किशोरी रात के लगभग दस बजे शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। इसी समय गांव के चारों युवकों ने युवती को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए खेत में खड़े पीपल के पेड़ के पास ले गए।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 02:20:21 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 02:20:21 PM (IST)
    जन्माष्टमी के दिन 14 साल की किशोरी संग चार युवकों ने किया गैंगरेप, जान से मारने की भी दी धमकी
    चौदह साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. चौदह साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है
    2. युवकों ने खेत में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया
    3. पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर शुरू की जांच

    कानपुर, ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कानपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान एक चौदह साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म गांव के ही चार युवकों ने किया, जिन्होंने खेत में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जिन लोगों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, उसमें वीन्द्र यादव, दीपू, अरुण उर्फ भोला और निक्कू यादव का नाम शामिल है।

    क्या है पूरा मामला?

    दरअसल ककवन क्षेत्र के एक गांव में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। जिस घर में कार्यक्रम था, उस घर की 14 साल की किशोरी रात के लगभग दस बजे शौच के लिए खेतों की ओर गई थी। बताया जा रहा है कि इसी समय गांव के चारों युवकों ने युवती को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए खेत में खड़े पीपल के पेड़ के पास ले गए। इस दौरान युवती के कपड़े फाड़े गए और रवीन्द्र और दीपू ने उसके साथ दुष्कर्म किया।

    किशोरी को दी गई धमकी

    वहीं अन्य दो युवक बेटी को पकड़े रहे। गैंगरेप करने के बाद किशोरी को धमकी दी गई कि अगर उसने यह बात घर या पुलिस को बताई तो उसे जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद युवती किसी तरह जान छुड़ाकर घर पहुंची और अपने भाई को पूरी घटना बताई। घरवाले इसके बाद कोई देरी ना करते हुए तुरंत थाने पहुंचे।

    यह भी पढ़ें- 'हां मैंने उसे मार डाला...', 8वीं के आरोपी छात्र की इंस्टाग्राम चैट से खुले कई राज, हत्या करने का नहीं दिखा पछतावा

    पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस

    पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो व एससीएसटी एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है और उनकी तलाश की जा रही है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.