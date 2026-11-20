नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। दो साल पहले मारा गया एक थप्पड़ ऐसी रंजिश की वजह बना कि उसका बदला लेने के लिए इंदौर से चार युवक सतना पहुंच गए। पुराने विवाद का हिसाब चुकता करने के इरादे से आरोपियों ने एक युवक को खाने-पीने के बहाने मिलने बुलाया और फिर घेरकर मारपीट शुरू कर दी।

इतना ही नहीं, उसे जबरन कार में बैठाकर अगवा करने की कोशिश भी की। हालांकि युवक के शोर मचाने पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने कार को घेर लिया और युवक को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। इस दौरान एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि उसके तीन साथी भागने में सफल रहे।

दोस्ती के बाद विवाद, थप्पड़ बना दुश्मनी की वजह कोलगवां पुलिस के मुताबिक, नवीन द्विवेदी (28) मूल रूप से गुढ़वा, बिरसिंहपुर का निवासी है और फिलहाल शिव कॉलोनी में रहता है। वह वर्ष 2022 से 2024 तक इंदौर में नौकरी करता था। इसी दौरान उसकी पहचान धीरज गढ़वाल से हुई और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दो साल पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था साथ काम करने के दौरान करीब दो साल पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान नवीन ने धीरज को थप्पड़ मार दिया था। इसी घटना को लेकर धीरज के मन में रंजिश बनी हुई थी। दो साल पुरानी रंजिश में शहर के बीचोबीच हुई इस वारदात ने दिनदहाड़े युवक की सुरक्षा और अपराधियों के दुस्साहस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।