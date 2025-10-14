सतना के पीएम श्री विद्यालय में छात्राओं से मारपीट, प्राचार्य पर छात्राओं से दुर्व्यवहार का आरोप, शिक्षा विभाग की जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना: रामनगर थाना क्षेत्र के ग्राम हिनौती की दो नाबालिक छात्राओं ने दिनांक 13/10/25 को पीएम श्री कन्या विद्यालय के प्राचार्य संतोष पटेल के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर थाना रामनगर में प्राचार्य संतोष पटेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 554/25 के तहत धारा 115(2) BNS, 75 किशोर न्याय अधिनियम और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है।
घटना के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। जांच के लिए रामनगर से दो सदस्यीय टीम विद्यालय में पहुंची। टीम ने सबसे पहले बीईओ संतोष सिंह के कार्यालय में घंटों बैठक कर मामले की विवेचना की। सूत्रों का कहना है कि प्राचार्य संतोष पटेल और BEO संतोष सिंह के बीच दोस्ताना संबंध होने के कारण प्राचार्य को कुछ हद तक प्रशासनिक संरक्षण मिलने की संभावना जताई जा रही है।
जांच टीम ने कहा कि जल्द ही वे विद्यालय का दौरा करेंगे, जहां छात्राओं, शिक्षक और अन्य स्टाफ से जानकारी प्राप्त की जाएगी। शिकायत में आरोप है कि प्राचार्य ने कई बार छात्राओं के साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार किया। टीम का उद्देश्य निष्पक्ष जांच करना है और यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले ने रामनगर क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था और विद्यालय प्रशासन की छवि पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। छात्राओं के अभिभावक और स्थानीय लोग चाहते हैं कि शिक्षा विभाग निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।