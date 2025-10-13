मेरी खबरें
    MP में पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्य की बर्बरता! मामूली गलती पर छात्राओं की बेरहम पिटाई... 3 बेहोश, एक का टूटा हाथ

    MP Crime News: मैहर के पीएम श्री कन्या विद्यालय, रामनगर में सोमवार को प्राचार्य की बर्बरता का मामला सामने आया। मामूली गलती पर तीन छात्राओं की इतनी पिटाई की गई कि दो बेहोश हो गईं और एक का हाथ टूट गया। घटना से विद्यालय में हड़कंप मच गया। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर घायल छात्राओं के बयान दर्ज किए।

    MP में पीएम श्री कन्या विद्यालय में प्राचार्य की बर्बरता! मामूली गलती पर छात्राओं की बेरहम पिटाई... 3 बेहोश, एक का टूटा हाथ
    MP News: पीएम श्री कन्या विद्यालय में तहसीलदार अनामिका सिंह ने पहुंचकर लिया छात्राओं का बयान

    1. प्राचार्य ने तीन छात्राओं की बेरहमी से पिटाई की।
    2. तहसीलदार ने पहुंचकर छात्राओं के बयान दर्ज किए।
    3. एक छात्रा का हाथ टूटा, अन्य दो बेहोश हुईं।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाली एक चौंकाने वाली घटना रामनगर से सामने आई है। पीएम श्री कन्या विद्यालय रामनगर में सोमवार को विद्यालय के प्राचार्य प्राचार्य संतोष पटेल द्वारा तीन छात्राओं की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है।

    घटना के बाद बेहोश हुई छात्राएं

    घटना के बाद छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ीं, जिनमें से एक छात्रा का हाथ टूटने की जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक विद्यालय की तीन छात्राओं ने कक्षा में किसी मामूली गलती पर माफी मांगी थी, लेकिन प्राचार्य का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने छात्राओं को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।


    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पिटाई इतनी क्रूर थी कि छात्राएं बेहोश होकर जमीन पर गिर गईं। विद्यालय परिसर में हडक़ंप मच गया। अन्य शिक्षक और छात्राएं भयभीत हो गईं। इस घटना से अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में गुस्सा है। लोगों ने मांग की है कि आरोपी प्राचार्य को तत्काल निलंबित कर कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने भी मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है।

    मौके पर पहुुंचीं तहसीलदार

    घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। एसडीएम मैहर अनामिका सिंह के निर्देश पर तहसीलदार रामनगर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने घायल छात्राओं का बयान दर्ज किया। छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

    एक छात्रा के हाथ में फ्रैक्चर की पुष्टि डॉक्टरों ने की है। तहसीलदार ने बताया कि घटना की रिपोर्ट तैयार की जा रही है और जिला शिक्षा अधिकारी को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, "छात्राओं के कथन लिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में प्राचार्य की मारपीट की पुष्टि हुई है। मामले की पूरी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है।"

    पहले कस्तूरबा गांधी छात्रावास के रह चुके प्रभारी

    सूत्रों के अनुसार, आरोपी प्राचार्य प्राचार्य संतोष पटेल पहले कस्तूरबा गांधी छात्रावास के प्रभारी रह चुके हैं। उनके खिलाफ पहले भी छात्राओं के साथ अभद्रता और अनुचित व्यवहार के आरोप लग चुके हैं, जिसके चलते उन्हें उस पद से हटाया गया था। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई से आहत होकर उन्होंने विद्यालय में छात्राओं के प्रति क्रूरता दिखाई।

