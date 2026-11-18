नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल को छात्राओं से शौचालय साफ करवाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। घटना सोमवार दोपहर को घुनवारा स्थित सरकारी स्कूल में हुई। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने प्रिंसिपल लीला बाई सिंह के खिलाफ कार्रवाई की। छात्रा एक ड्रम से पानी डाल रही है वीडियो में एक छात्रा वाइपर से महिला शौचालय का फर्श साफ करती दिख रही है, जबकि दूसरी छात्रा एक ड्रम से पानी डाल रही है। कुछ अन्य छात्राएं भी पास में खड़ी दिखाई दे रही हैं। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने प्रिंसिपल से सवाल भी किया।

कहा, छात्राएं तो बस शौचालय में पानी डाल रही थीं शुरुआत में उन्होंने इस बात से इनकार किया कि छात्राओं को शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। बाद में उन्होंने कहा कि छात्राएं तो बस शौचालय में पानी डाल रही थीं। वीडियो सामने आने के बाद मैहर की कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने जांच के आदेश दिए।