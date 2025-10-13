MP के सतना में GST टीम की बड़ी कार्रवाई, Diwali से पहले Tax चोरी पर शिकंजा, बिना बिल गुटखा ले जा रहा ट्रक जब्त

नई दुनिया प्रतिनिधि, सतना-अमरपाटन: सतना जीएसटी टीम ने अमरपाटन क्षेत्र में एक बड़ी छापेमारी करते हुए सतना से अमरपाटन जा रही बिना बिल व कच्चे बिल से सामान ले जा रही मिनी ट्रक को जब्त किया। यह कार्रवाई सतना जीएसटी टीम की सात सदस्यीय टीम द्वारा अमित पटेल और भावना शर्मा के नेतृत्व में की गई।

टीम को सूचना मिली थी कि सतना से अमरपाटन की ओर एक मिनी ट्रक ऐसे सामान के साथ आ रहा है, जिसके बिल कच्चे हैं या बिल बिल्कुल नहीं हैं। टीम ने रूटीन निरीक्षण प्रक्रिया के तहत ट्रक को रोककर जब्त कर अमरपाटन थाना परिसर में खड़ा कर दिया। ट्रक में बरामद सामान में मुख्य रूप से गुटखा शामिल था।

जीएसटी चोरी से संबंधित मामला

प्रारंभिक जांच में यह मामला जीएसटी चोरी से संबंधित बताया जा रहा है, जिसे सर्कल 1 के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जीएसटी टीम ने बताया कि ट्रक के मालिक को सूचना दे दी गई है और संभवतः कल इस माल का सत्यापन कर पेनल्टी वसूली की जाएगी।

क्या कहते हैं अधिकारी

अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई दिवाली के पहले रूटीन चेकिंग के रूप में की गई है ताकि अवैध व्यापार और कर चोरी पर नियंत्रण रखा जा सके।

अमरपाटन थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों के लिए एक चेतावनी भी मानी जा रही है कि बिना बिल या कच्चे बिल से सामान ले जाना कानूनन अपराध है। इस मामले में आगे की कार्रवाई और पेनल्टी राशि की जानकारी कल ही सामने आएगी।