MP Crime: अमरपाटन के ढाबे में जन्मदिन पार्टी के दौरान चली गोली, युवक घायल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एनएच-30 किनारे स्थित एक निजी ढाबे में शनिवार देर रात जन्मदिन पार्टी के दौरान अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। गोली लगने से एक युवक घायल हो गया जिसे इलाज के लिए बिरला अस्पताल सतना रेफर किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना देर रात लगभग 1 बजे की है। जन्मदिन पार्टी में शामिल शराब दुकान के कर्मचारी पुनीत पटेल के बाएं पैर के पंजे में गोली लगी। गोली चलने की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। साथियों ने घायल पुनीत को तत्काल अमरपाटन अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर स्थिति में बिरला अस्पताल रेफर कर दिया गया।