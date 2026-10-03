मैहर में प्राथमिक विद्यालय अमरपाटन के खुले कुएं में छिपा बैठा था मगरमच्छ

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। जिले के अमरपाटन के प्राथमिक विद्यालय परिसर में बच्चों की चहल-पहल के बीच उस समय हड़कंप मच गया, जब स्कूल के खुले कुएं में विशाल मगरमच्छ दिखाई दिया। ग्रामीणों ने जब कुएं में मगरमच्छ होने की सूचना वन विभाग को दी।

विद्यालय परिसर में रहती है बच्चों की आवाजाही वन परिक्षेत्र अमरपाटन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। कुआं गहरा होने और विद्यालय परिसर में बच्चों की आवाजाही को देखते हुए वन अमले ने सावधानीपूर्वक रेस्क्यू अभियान शुरू किया। कई प्रयासों के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।