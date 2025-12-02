सतना में 5 माह की नवविवाहिता को पति ने जिंदा जलाया, गंभीर हालत में 80% शरीर जला

नईदुनिया प्रतिनिधि,सतना। मैहर जिले के इचौल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक नवविवाहिता को उसके पति ने जिंदा जला दिया। गंभीर हालत में महिला का इलाज सिविल अस्पताल मैहर में चल रहा है। जिस महिला को जिंदा जलाया गया है उसने एक दिन पहले सिंदूर पीकर जान देने की कोशिश की थी। मामला चांदनी बंसल निवासी इचौल का है। आरोप है कि उसके पति गुलशन बंसल ने कमरे के अंदर कैरोसीन डालकर जिंदा जला दिया। फिलहाल पुलिस प्रकरण कायम कर मामले की जांच विवेचना कर रही है।

जानकारी के अनुसार गुलशन और चांदनी का विवाह करीब 5 माह पहले हुआ था। पिछले एक महीने से वह अपने ससुराल में रह रही थी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। महिला ने अपने बयान में पति के द्वारा जिंदा जलाए जाने की बात कही है।