सिंहस्थ 2028 से पहले साधु-संतों में 'दो फाड़': उज्जैन में नया 'रामादल अखाड़ा परिषद' गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। सिंहस्थ 2028 से पूर्व उज्जैन में साधु-संतों में दो फाड़ हो गई है। सोमवार को रामादल अखाड़ा परिषद का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष महंत रामेश्वरदास को बनाया गया है। संतों ने कहा कि प्रशासन शैव अखाड़ों के साथ हमें बैठक में न बुलाए, हमसे अलग से चर्चा की जाए। रविवार को स्थानीय अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों के इस्तीफे के बाद पूरा घटनाक्रम हुआ। शैव और वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ों में मतभेद बताया गया है।

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी महाराज व महामंत्री हरि गिरि महाराज रविवार को उज्जैन पहुंचे थे। दोपहर में शिप्रा नदी के किनारे दत्त अखाड़े में महंत आनंदपुरी महाराज की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई। इसमें स्थानीय अखाड़ा परिषद को भंग करने का निर्णय लिया गया। बैठक में स्थानीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत रामेश्वर गिरी महाराज, उपाध्यक्ष आनंदपुरी महाराज और प्रवक्ता महंत श्याम गिरी महाराज ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया।