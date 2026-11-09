चित्रकूट में 500 ड्रोन से पहली बार आसमान में दिखी 'रामायण', गूंज उठा जय श्रीराम से रामघाट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। दीपावली अमावस्या मेले में धर्म, आस्था, लोक संस्कृति और सदियों पुरानी परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला। रामघाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब मंदाकिनी के रामघाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, कामदगिरि की पांच कोसी परिक्रमा, 500 ड्रोन से आसमान में साकार हुई रामायण और यादव समाज की मौन चराई व देवारी नृत्य ने चित्रकूट की दीपावली को यादगार बना दिया। ऐतिहासिक गधा मेले की अलग पहचान सोमवार सुबह मंदाकिनी तट पर शुरू हुए ऐतिहासिक गधा मेले ने धार्मिक आयोजन के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रविवार को दीपावली अमावस्या पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर दो बजे तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर कामदगिरि की परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु पहुंचे। 30 मिनट का विशेष शो आयोजित मेले का सबसे आकर्षक नजारा रविवार रात रामघाट पर देखने को मिला, जब पहली बार 500 ड्रोन के जरिए करीब 30 मिनट का विशेष शो आयोजित किया गया। 'जय श्रीराम' की आकृति दिखाई आसमान में 'जय श्रीराम' की आकृति दिखाई दी तो रामघाट जयकारों से गूंज उठा। घाटों और आसपास की छतों से श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को मोबाइल में कैद करते नजर आए। मौन चराई और देवारी नृत्य से जीवंत हुई लोक परंपरा दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को यादव समाज ने अपनी पारंपरिक मौन चराई और देवारी नृत्य की परंपरा निभाई। तड़के मंदाकिनी में स्नान के बाद युवाओं और बुजुर्गों ने मौन व्रत धारण किया। हाथों में मोरपंख और लाठियां लेकर नंगे पैर भ्रमण किया।

देवारी नृत्य ने भी लोगों का ध्यान खींचा चित्रकूट की गलियों और रामघाट पर देवारी नृत्य ने भी लोगों का ध्यान खींचा। पारंपरिक रंग-बिरंगे परिधानों और सिर पर मोरपंख के मुकुट सजाए कलाकारों ने ढोल, नगड़िया और मंजीरों की थाप पर लाठियां भांजते हुए लोक संस्कृति की जीवंत प्रस्तुति दी।