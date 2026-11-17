नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शहर के महाराजा नगर स्थित देवी जी मंदिर के पास बीती रात मारपीट और घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।
आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मल्हार परिवार के लोगों ने किराना दुकानदार महेश प्रजापति के घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और घर में जमकर उत्पात मचाया।
जानकारी के अनुसार, महेश प्रजापति की किराना दुकान पर हसमुख मल्हार द्वारा शिवम साहू के साथ मारपीट की जा रही थी। दुकानदार महेश ने बीच-बचाव करते हुए मारपीट करने से मना किया तो आरोपी उनसे भी विवाद करने लगे। आरोप है कि इसके बाद हसमुख मल्हार अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और महेश प्रजापति के साथ मारपीट शुरू कर दी।
विवाद यहीं नहीं थमा। आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और अंदर रखे सामान में तोड़फोड़ की। इस दौरान परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया।
मामले में हसमुख मल्हार, रणजीत मल्हार, आयुष मल्हार, क्रिश मल्हार, नेपाली मल्हार, वीरा मल्हार, आलोक मल्हार, शहजादे मल्हार, शबनम मल्हार और अनारकली मल्हार के नाम सामने आए हैं। कुल 10 लोगों को आरोपी बताया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।
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