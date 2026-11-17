नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। शहर के महाराजा नगर स्थित देवी जी मंदिर के पास बीती रात मारपीट और घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है।

मारपीट के बाद घर में जमकर उत्पात मचाया आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मल्हार परिवार के लोगों ने किराना दुकानदार महेश प्रजापति के घर में घुसकर उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की और घर में जमकर उत्पात मचाया। बीच-बचाव कर रहे दुकानदार से भी विवाद जानकारी के अनुसार, महेश प्रजापति की किराना दुकान पर हसमुख मल्हार द्वारा शिवम साहू के साथ मारपीट की जा रही थी। दुकानदार महेश ने बीच-बचाव करते हुए मारपीट करने से मना किया तो आरोपी उनसे भी विवाद करने लगे। आरोप है कि इसके बाद हसमुख मल्हार अपने अन्य साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और महेश प्रजापति के साथ मारपीट शुरू कर दी।