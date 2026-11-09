मैहर में सामुदायिक भवन निर्माण करा रहीं महिला सरपंच को पीटा, बंदूक लेकर बेटों संग पहुंचे; दी धमकी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। ग्राम पंचायत धनवाही कला में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया है। निर्माण कार्य के दौरान हिनौता निवासी पुष्पराज सिंह बघेल और उनके बेटों पर बंदूक व फरसा लेकर पहुंचने, शासकीय कार्य में बाधा डालने तथा महिला सरपंच सुषमा कुशवाहा के साथ मारपीट और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

विरोध कर आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया सरपंच ने आरोपियों पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीण एकजुट हो गए और विरोध करते हुए आरोपियों को मौके से खदेड़ दिया। पुष्पराज सिंह बघेल बेटों के साथ हथियार लेकर पहुंचे आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान पुष्पराज सिंह बघेल अपने बेटों के साथ हथियार लेकर पहुंचे और काम रुकवाने का प्रयास किया। इस दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला सरपंच सुषमा कुशवाहा के साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई। जातिसूचक अपशब्द कहे जाने का आरोप भी शिकायत में लगाया गया है।