चित्रकूट के पालदेव में बैलों ने बाइक सवार को उछाला, सड़क पर कराहता रहा; अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना/चित्रकूट। जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के पालदेव गांव के समीप दो बैलों की लड़ाई के दौरान एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई।

पालदेव निवासी था हादसे में मरने वाला

मृतक की पहचान पालदेव निवासी राम भैया उर्फ हरिनारायण पटेल (50), पिता मलखान उर्फ शारदा पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, 22 अक्टूबर को पालदेव के समीप से जा रहा था।

बैलों की लड़ाई की चपेट में आ गया

मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हरिनारायण पटेल दो बैलों की लड़ाई की चपेट में आकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर चित्रकूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची

जिला अस्पताल रेफर किया

पुलिस ने घायल को जानकीकुंड अस्पताल पहुंचाया। वहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

शव को अस्पताल की मरचुरी में रखवा

बताया गया कि मझगवां पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। मझगवां अस्पताल में चिकित्सक ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को अस्पताल की मरचुरी में रखवा दिया गया। घटना के संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।