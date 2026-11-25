नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर की सड़क पर मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजे एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने आसपास से गुजर रहे लोगों को दहशत में डाल दिया। ड्राइवर ने कार से छलांग लगा दी गनीमत रही कि आग की लपटें विकराल रूप लेने से पहले ही ड्राइवर ने कार से छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली। हालांकि, उसका मोबाइल फोन कार के भीतर ही रह गया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यंकट-1 स्कूल के सामने की है।

कटनी से लौटकर सतना आ रहा था कार क्रमांक एमपी 20 सीएच 9946 को ड्राइवर मयंक रैकवार चला रहा था। बताया जा रहा है कि वह कटनी से लौटकर सतना आ रहा था। इसी दौरान अचानक वाहन से उसका नियंत्रण हट गया। कुछ ही पलों में कार से लपटें उठने लगीं कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही पलों में कार से आग की ऊंची लपटें उठने लगीं। जान पर बन आई, कूदकर बचा चालक कार में अचानक आग लगते ही चालक मयंक रैकवार के सामने जान बचाने का संकट खड़ा हो गया। उसने बिना देर किए कार से बाहर छलांग लगा दी। इस तरह उसकी जान तो बच गई, लेकिन जल्दबाजी में मोबाइल फोन वाहन के अंदर ही छूट गया। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार के मालिक विपिन रैकवार बताए गए हैं।