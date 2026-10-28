सतना में स्टेशन रोड पर नो इंट्री में बेकाबू हुआ कंटेनर, चार वाहनों को टक्कर मार आर्किटेक्ट के कार्यालय में घुसा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर के स्टेशन रोड पर एक अनियंत्रित मिनी कंटेनर ट्रक ने जमकर तबाही मचाई। प्रेम नर्सिंग होम के पास बेकाबू हुए कंटेनर ने सड़क किनारे खड़े दो स्कूटी, एक स्पोर्ट्स बाइक और ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इसके बाद वाहन आर्किटेक्ट आशीष जैन के कार्यालय में जा घुसा।

हादसे में दुकान और कार्यालय का सामान टूटा हादसे में ई-रिक्शा ड्राइवर उमेश दहिया (30) और कियोस्क सेंटर के बाहर खड़ी क्षमा पाठक (22) घायल हो गईं। दोनों को उपचार के लिए नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। हादसे में वाहनों के साथ दुकान और कार्यालय का सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।