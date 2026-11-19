नईदुनिया, प्रतिनिधि, सतना। यहां 25 वर्षीय विवाहिता साक्षी कचेर ने घर के अंदर पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। मां की मौत से उसके दो मासूम बच्चों के सिर से ममता का साया उठ गया।

मायका सीधी जिले के रामपुर नैकिन में बताया गया जानकारी के अनुसार, साक्षी कचेर का विवाह पुष्पेंद्र कचेर से हुआ था। उसका मायका सीधी जिले के रामपुर नैकिन में बताया गया है। घटना के समय पति पुष्पेंद्र कुलगढ़ी स्थित अपनी किराना दुकान पर था। दोनों बच्चे घर के बाहर रोते हुए बैठे मिले रात में जब वह दुकान बंद कर घर पहुंचा तो दोनों बच्चे घर के बाहर रोते हुए बैठे मिले। बच्चों को इस हालत में देखकर वह तत्काल घर के अंदर पहुंचा, जहां पत्नी साक्षी का शव पंखे से फंदे पर लटका मिला।