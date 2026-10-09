सतना में वनकर्मियों पर तलवार से हमला कर बदमाश छुड़ा ले गए जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। गुरुवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात वन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वनभूमि पर अवैध रुप से जुताई कर उस पर कब्जा के प्रयास को विफल करने पहुंचे वनकर्मियों पर आरोपितों ने तलवार से हमला कर दिया।

घबराएं वनकर्मियों ने अपनी जान बचाते हुए नागौद थाना को हमले की सूचना भी दी, लेकिन मौके पर कोई सहायत नहीं पहुंची। अपराधी वनकर्मियों द्वारा मौके पर जब्त किया गया ट्रैक्टर और अन्य सामग्री छुड़ाकर ले गए। अतिक्रमण करने के प्रयास की सूचना मिली थी वन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक वनमंडल सतना अंतर्गत नागौद वनपरिक्षेत्र के परसमनिया पहाड़ में देर रात करीब दो बजे अवैध तरीके से वनभूमि पर जुताई कर उस पर अतिक्रमण करने के प्रयास की सूचना विभाग को मिली थी। इसके बाद चार से पांच वनकर्मी जानकारी की पुष्टि करने के लिए मौका स्थल पर पहुंचे।

जहां उन्होंने पाया कि ट्रैक्टर से जंगल की जमीन जोती जा रही थी और अतिक्रमण किया जा रहा था। उन्हें रोकते हुए वनकर्मी ट्रैक्टर व अन्य उपयोग की जा रही सामग्री को जब्त कर जसो थाना की ओर जाने लगे। लेकिन थाना पहुंचने से पूर्व ही हथियारबंद बदमाशों ने उनपर हमला कर दिया और ट्रैक्टर व अन्य जब्त सारी सामग्री छुड़ाकर ले गए। पांच से छह की संख्या में लोगों ने किया हमला वन विभाग के मुताबिक पांच से छह की संख्या में लोग हाथों में तलवार एवं अन्य हथियार लिए हुए एका-एक सामने आ पहुंचे और हमला कर दिया। इधर निहत्थे वनकर्मी अचानक हुए हमले से हतप्रभ होकर अपनी-अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागे। इस बीच हमला करने आए अपराधियों में से कुछ लोग ट्रैक्टर व जब्त सामग्री लेकर वहां से निकल गए।