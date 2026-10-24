मैहर के मां शारदा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका ने होमवर्क नहीं करने पर छात्रा के बाल जोर से खींचे, गुच्छा हाथ में आ गया

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। होमवर्क पूरा नहीं करने पर छठवीं कक्षा की छात्रा के साथ कथित रूप से मारपीट और अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है।

बालों का गुच्छा उखड़कर उसके हाथ में आ गया

मैहर के मां शारदा पब्लिक स्कूल में हुई इस घटना में शिक्षिका पर छात्रा के बाल इतनी बेरहमी से खींचने का आरोप है कि बालों का गुच्छा उखड़कर उसके हाथ में आ गया।

बच्ची घर पहुंची, तो परिजन स्तब्ध रह गए

बच्ची जब अपने उखड़े हुए बाल लेकर घर पहुंची, तो परिजन यह देखकर स्तब्ध रह गए। घटना के बाद से परिवार में आक्रोश है। परिजनों ने संबंधित शिक्षिका और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है।

होमवर्क पूरा नहीं होने पर कथित प्रताड़ना

मिली जानकारी के अनुसार, कक्षा में गृहकार्य नहीं दिखा पाने पर शिक्षिका ने छात्रा के साथ कथित रूप से क्रूर व्यवहार किया। आरोप है कि शिक्षिका ने उसके बाल जोर से खींचे, जिससे सिर के बालों का गुच्छा उखड़ गया।