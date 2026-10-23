चित्रकूट के जन विश्वास शिविर में कलेक्टर भड़के, देर से पहुंचे जनपद सीईओ से कहा- अपने ही कार्यक्रम में गायब

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। चित्रकूट में शुक्रवार को मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। चित्रकूट विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन में आयोजित कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने पर सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस भड़क गए।

एक दिन का वेतन काटने के निर्देश

कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, मझगवां के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) और जनपद पंचायत मझगवां के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए।

अनुपस्थिति पर कलेक्टर नाराज

अधिकारियों की अनुपस्थिति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। जन अभियान कार्यक्रम में विलम्ब से पहुंचे जनपद सीईओ राहुल पाण्डेय से जब इसका कारण पूछा गया तो वह सफाई देने लगे।

जिस पर जिला कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने सीईओ को जमकर फटकारा। कलेक्टर ने कहा कि आपके क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया और आप ही हो गए गायब।

दीपावली मेले की तैयारियों का भी लिया जायजा

जनविश्वास अभियान के साथ ही कलेक्टर ने दीपावली मेले की तैयारियों को लेकर चित्रकूट विकास प्राधिकरण सभागार में समीक्षा बैठक की। मेले की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, श्रद्धालुओं की सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। इसके पहले कलेक्टर ने कामतानाथ प्रमुख मंदिर, परिक्रमा मार्ग और अन्य मंदिरों का औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की स्थिति देखी।