मां शारदा धाम मैहर में उमड़ा आस्था का सैलाब, षष्ठी पर 1.30 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन

नईदुनिया, मैहर: मां शारदा धाम में चल रहे शारदेय नवरात्र महोत्सव में आस्था का उत्सव चरम पर है। शनिवार को षष्ठी तिथि पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। दोपहर 2 बजे तक ही मंदिर प्रांगण में 84,158 भक्त माता शारदा के दर्शन कर चुके थे, वहीं शाम तक यह संख्या बढ़कर 1 लाख 30 हजार से अधिक पहुंचने का अनुमान है।

मां शारदा की नगरी मैहर में नवरात्र के दिनों में लाखों श्रद्धालु देशभर से पहुंचते हैं। षष्ठी के दिन सुबह से ही मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र में भक्तों की लंबी कतारें नजर आईं। श्रद्धालु माता की जयकारों के साथ दर्शन करते हुए मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना कर रहे थे।