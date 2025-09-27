MP में छात्रों को लेकर जा रही स्कूल बस का डीजल खत्म, बीच रास्ते फंसे बच्चे; सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

नईदुनिया, रामनगर: मैहर जिला के रामनगर जनपद की शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बसों के संचालन में लगातार लापरवाही सामने आ रही है। शनिवार को इसका बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब छात्रों को लेकर जा रही एक बस का डीजल बीच रास्ते खत्म हो गया। इस घटना ने न सिर्फ बच्चों को परेशानी में डाला बल्कि उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

आधा घंटे तक बच्चे सड़क पर खड़े रहे जानकारी के अनुसार विद्यालय से छात्रों को घर छोड़ने जा रही बस मड़करा–पुरैना–देवरी मार्ग पर मसमा सी गांव के पास अचानक रुक गई। बस में डीजल खत्म हो जाने के कारण करीब आधा घंटे तक बच्चे सड़क पर ही फंसे रहे। घटना की जानकारी मिलने पर चालक ने रामनगर से डीजल मंगवाया, जिसके बाद बस दोबारा रवाना हो सकी।