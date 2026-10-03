मैहर सड़क हादसे में दमोह के डॉक्टर और प्रिंसिपल की मौत, गया जी से लौट रही कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर भी गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। मैहर जिले में शनिवार तड़के हुए सड़क हादसे में दमोह के दो प्रतिष्ठित लोगों की मौत हो गई। ग्राम पोड़ी के पास सुबह करीब चार बजे गया जी से लौट रही कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

हादसे में कार सवार डॉक्टर संजय गंगेले और उनके भाई प्राचार्य सुधीर गंगेले की मौत हो गई। दुर्घटना में कार चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ग्राम पोड़ी के पास हुआ हादसा

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, गंगेले परिवार के सदस्य गया जी से वापस दमोह लौट रहे थे। इसी दौरान मैहर के ग्राम पोड़ी के पास उनकी कार हादसे का शिकार हो गई।