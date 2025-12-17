सतना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही आई सामने, छह बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : मध्य प्रदेश के सतना जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित चार नहीं बल्कि छह मासूम बच्चों को एचआइवी (HIV) संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। इससे सभी बच्चे एचआइवी पॉजिटिव (HIV positive) हो गए।

करीब चार माह पुराना मामला, जांच अब तक पूरी नहीं मामला करीब चार माह पुराना है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इतने महीनों के बाद भी अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई। सोमवार को कलेक्टर सतीश कुमार एस ने समीक्षा बैठक के दौरान जांच में हो रही देरी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए।