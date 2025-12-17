मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    सतना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही आई सामने, छह बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून

    MP News: मध्य प्रदेश के सतना जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित चार नहीं बल्कि छह मासूम ब ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Manoj Dubey
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 10:04:29 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 10:18:38 AM (IST)
    सतना जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही आई सामने, छह बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून
    सतना जिला अस्पताल में छह बच्चों को चढ़ाया HIV संक्रमित खून।

    HighLights

    1. करीब चार माह पुराना मामला, जांच अब तक पूरी नहीं
    2. आठ से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है इन बच्चों की उम्र
    3. छह सदस्यीय राज्य स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : मध्य प्रदेश के सतना जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मचारियों गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां थैलेसीमिया से पीड़ित चार नहीं बल्कि छह मासूम बच्चों को एचआइवी (HIV) संक्रमित रक्त चढ़ा दिया गया। इससे सभी बच्चे एचआइवी पॉजिटिव (HIV positive) हो गए।

    करीब चार माह पुराना मामला, जांच अब तक पूरी नहीं

    मामला करीब चार माह पुराना है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि इतने महीनों के बाद भी अब तक जांच पूरी नहीं हो पाई। सोमवार को कलेक्टर सतीश कुमार एस ने समीक्षा बैठक के दौरान जांच में हो रही देरी को लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। साथ ही उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए।


    कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि प्रारंभिक जानकारी में चार बच्चों की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में छह बच्चे एचआइवी पॉजिटिव पाए गए हैं।

    आठ से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही बच्चों की उम्र

    जिन बच्चों को एचआइवी (HIV) संक्रमित रक्त चढ़ाया गया है उनकी उम्र आठ से 12 वर्ष के बीच बताई जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि छह में से एक बच्चे के माता-पिता एचआइवी पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि शेष पांच बच्चों के माता-पिता एचआइवी निगेटिव हैं।

    छह सदस्यीय राज्य स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश

    स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त तरुण राठी ने छह सदस्यीय राज्य स्तरीय जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। टीम यह भी जांच करेगी कि बच्चों को सतना के अलावा जबलपुर और अन्य जिलों में कहां-कहां रक्त चढ़ाया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.