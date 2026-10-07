मैहर में कार्यक्रम के दौरान नहीं मिली मंच पर जगह, भड़के पार्टी जिला संयोजक ने कहे आपत्तिजनक शब्द

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। बुधवार को मैहर आयोजित भारत संकल्प सभा के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली जुड़कर लोगों को संबोधित करने वाले थे कि ठीक उसके पहले पार्टी के ही कार्यकर्ताओं में मंचासीन होने को लेकर बहस शुरू हो गई। जिसे सुनकर मंच के नीचे बैठे आम नागरिक आनंद लेते नजर आए।

जिला संयोजक विश्वनाथ तिवारी खासा नाराज हो उठे मां शारदा मंदिर मार्ग पर आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा के दौरान मंच पर जगह नहीं मिलने से भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक विश्वनाथ तिवारी खासा नाराज हो उठे। कुछ लोगों के लिए किया आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग मंच पर मौजूद नेताओं व अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं भी पार्टी का जिला संयोजक हूं। इसके साथ विश्वनाथ तिवारी मंच पर बैठे कुछ लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए भड़क उठे। इस प्रकार पीएम मोदी के संबोधन से ठीक पूर्व उपजे विवाद से कार्यक्रम स्थल पर तनाव व असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई।