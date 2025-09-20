मेरी खबरें
    मैहर के मां शारदा मंदिर पर विवादित पोस्ट, आस्था पर प्रहार से मचा बवाल

    Maihar Mandir Row: मैहर के प्रसिद्ध मां शारदा मंदिर की मूर्ति को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मंदिर में स्थापित प्रतिमा असल में मां शारदा की नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध की है। इस दावे ने श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों की भावनाओं को आहत किया है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 07:17:43 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 07:17:43 AM (IST)
    मैहर के मां शारदा देवी मंदिर की फाइल फोटो

    HighLights

    1. मैहर मंदिर की प्रतिमा को लेकर विवादित पोस्ट।
    2. पोस्ट में प्रतिमा को भगवान बुद्ध का बताया गया।
    3. श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: विश्वप्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर नवरात्रि से पहले विवादों के घेरे में आ गया है। इनटरनेट मीडिया पर तेजी से बहुप्रसारित हो रही पोस्ट और वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि “मंदिर में विराजमान प्रतिमा मां शारदा की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की है, जिसे श्रृंगार और आडंबर से देवी का रूप दिया गया है।”

    श्रद्धालुओं और सनातन समाज में आक्रोश

    यह दावा सामने आते ही श्रद्धालुओं और सनातन समाज में आक्रोश फैल गया। बहुप्रसारित वीडियो में प्रतिमा को लेकर खुलेआम आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसने आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। आस्था के केंद्र बने मां शारदा मंदिर पर इस तरह के दावे निश्चित रूप से शांति और धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं।

    हिंदूवादी नेता महेश तिवारी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा “मां शारदा सनातन आस्था का प्रतीक हैं। उन पर सवाल उठाना करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात है। यह किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा।”

    इनटरनेट पर गरमाया माहौल

    तिवारी ने प्रशासन से मांग की कि इस प्रकार की अफवाह फैलाने वालों को तुरंत चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना समाज आंदोलन के लिए बाध्य होगा। इनटरनेट मीडिया पर चल रही इन पोस्ट्स ने माहौल गरमा दिया है। हजारों लोग इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने की बात तो कही है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

