मैहर के मां शारदा मंदिर पर विवादित पोस्ट, आस्था पर प्रहार से मचा बवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: विश्वप्रसिद्ध मां शारदा देवी मंदिर नवरात्रि से पहले विवादों के घेरे में आ गया है। इनटरनेट मीडिया पर तेजी से बहुप्रसारित हो रही पोस्ट और वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि “मंदिर में विराजमान प्रतिमा मां शारदा की नहीं बल्कि भगवान बुद्ध की है, जिसे श्रृंगार और आडंबर से देवी का रूप दिया गया है।”

श्रद्धालुओं और सनातन समाज में आक्रोश यह दावा सामने आते ही श्रद्धालुओं और सनातन समाज में आक्रोश फैल गया। बहुप्रसारित वीडियो में प्रतिमा को लेकर खुलेआम आपत्तिजनक टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसने आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है। आस्था के केंद्र बने मां शारदा मंदिर पर इस तरह के दावे निश्चित रूप से शांति और धार्मिक सौहार्द के लिए खतरा बनते दिख रहे हैं।