MP के मैहर मंदिर में आस्था को भारी ठेस: चांदी-सोने के चढ़ावे गायब, प्रधान पुजारी पर भक्तों का चढ़ावा हड़पने का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर: मध्यप्रदेश के विख्यात मां शारदा देवी मंदिर में भक्तों की आस्था को झकझोर देने वाला बड़ा मामला सामने आया है। मंदिर में अर्पित किए गए चांदी–सोने के कीमती आभूषण मंदिर समिति तक नहीं पहुंचे। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि प्रधान पुजारी पवन कुमार शास्त्री ने 22 अक्टूबर 2025 को भक्त द्वारा अर्पित की गई सामग्री को मंदिर कोष में जमा नहीं किया।

दूरभाष पर मिली सूचना के बाद मंदिर प्रशासन ने जांच बिठाई। सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर यह प्रमाणित हुआ कि अपराह्न 2:55 बजे भक्त द्वारा मंदिर में लाए गए 2 किलो चांदी का छत्र, चांदी का मुकुट और सोने की नथ प्लास्टिक बैग से सीधे पुजारी के कब्जे में चले गए और मंदिर कोष में जमा नहीं हुए।