छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही कार हादसे का हुई शिकार, NH30 पर ट्रक से बचने के चक्कर में पुल से 20 फीट नीचे गिरी SUV

नवदुनिया प्रतिनिधि, मंडला: नेशनल हाईवे 30 पर छत्तीसगढ़ से जबलपुर की तरफ जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। कार में चार लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी को गंभीर चोटें नहीं आईं, केवल मामूली चोटें लगीं।

हादसे की सूचना बीजाडांडी पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुल से नीचे गिरी कार के सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही एसयूवी कार (क्रमांक सीजी 04 पीडब्ल्यू 1600) बीजाडांडी थाना क्षेत्र के खूटा पड़ाव और धनवाही के बीच बनी पुलिया से करीब 20 फीट नीचे गिर गई। यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात लगभग तीन बजे हुआ।