    छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही कार हादसे का हुई शिकार, NH30 पर ट्रक से बचने के चक्कर में पुल से 20 फीट नीचे गिरी SUV

    MP Road Accident: मंडला जिले में नेशनल हाईवे 30 पर रविवार-सोमवार की दरमियानी रात छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। कार क्रमांक सीजी 04 पीडब्ल्यू 1600 पुलिया से लगभग 20 फीट नीचे गिर गई। सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बचते हुए कार अनियंत्रित हो गई। कार में चार लोग सबार थे।

    By Shahank Choubey
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 06:09:59 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 06:09:59 PM (IST)
    छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही कार हादसे का हुई शिकार, NH30 पर ट्रक से बचने के चक्कर में पुल से 20 फीट नीचे गिरी SUV
    MP Road Accident: मंडला इलाके में छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही कार हादसे का शिकार।

    HighLights

    1. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पहुंची।
    2. तेज रफ्तार ट्रक से बचने के चक्कर में कार अनियंत्रित हुई।
    3. हादसे के बाद कार सवार घायल अन्य वाहन से वापस लौटे।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, मंडला: नेशनल हाईवे 30 पर छत्तीसगढ़ से जबलपुर की तरफ जा रही कार हादसे का शिकार हो गई। कार में चार लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी को गंभीर चोटें नहीं आईं, केवल मामूली चोटें लगीं।

    हादसे की सूचना बीजाडांडी पुलिस को मिली। तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुल से नीचे गिरी कार के सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।

    जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ से जबलपुर जा रही एसयूवी कार (क्रमांक सीजी 04 पीडब्ल्यू 1600) बीजाडांडी थाना क्षेत्र के खूटा पड़ाव और धनवाही के बीच बनी पुलिया से करीब 20 फीट नीचे गिर गई। यह हादसा रविवार और सोमवार की दरमियानी रात लगभग तीन बजे हुआ।

    बीजाडांडी थाना प्रभारी प्रदीप पांडेय ने बताया कि कार जबलपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बचते हुए कार मिट्टी के ढेर से टकरा गई और अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई। हादसा भयावह होने से कार में सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल नहीं हुए।


    घटना के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में चारों लोगों को मामूली चोटें आईं। इसके बाद कार सवार अन्य वाहन से वापस छत्तीसगढ़ लौट गए।

