मैहर के शिव मंदिर में तोड़फोड़, नंदी की मूर्ति खंडित, पुलिस ने दर्ज की FIR

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 में संकुटा तालाब के पास स्थित प्राचीन शिव मंदिर में रविवार और सोमवार की दरमियानी रात तोड़फोड़ की घटना सामने आई। अज्ञात आरोपितों ने मंदिर परिसर में स्थापित नंदी बैल की मूर्ति को तोड़ डाला है। सोमवार सुबह जब श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे तो उन्होंने मूर्ति को खंडित अवस्था में पाया।

इसके अलावा मंदिर परिसर में रखी कुर्सी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। रोज की तरह सुबह भगवान शिव के दर्शन के लिए भक्त जैसे मंदिर पहुंचे। वैसे ही मूर्ति टूटी देख उन्होंने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में जुट गए और रोष प्रकट किया।

लगता है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा

ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में असामाजिक तत्व अक्सर रात के समय शराब पीने और जुआ खेलने के लिए जुटते हैं। पहले भी कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां पहले चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने मैहर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

मौके पर पहुंचकर पुलिस ने की जांच

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। फिलहाल अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर सुराग तलाशने में जुटी है। लोगों का कहना है कि मंदिरों और धार्मिक स्थलों में लगातार होने वाली इस तरह की घटनाओं से आस्था को चोट पहुंच रही है। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति गंभीर हो सकती है।