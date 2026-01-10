मैहर में साड़ी का फंदा लगाकर युवक ने बनाया वीडियो, पुलिस और दबंगों पर प्रताड़ना का आरोप लगा दे दी जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, मैहर। अमरपाटन थाना क्षेत्र के ग्राम कटहा गाल, तहसील अमरपाटन का निवासी युवक अनंतरात पिता शिवनंदन पटेल ने आत्महत्या करने के पीछे कारणों का सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर सड़क किनारे लगे कदंब के पेड़ में फांसी में झूलते हुए मौत को गले लगा लिया। युवक ने करीब तीन पन्ने से अधिक का लिखित सोसाइड नोट भी छोड़ गया। जिसमें उसने किसी रामगोपाल कोल व उसके परिवार समेत कुछ पुलिस कर्मियों पर भी प्रताडि़त करने व उससे करीब पांच लाख रुपये से ज्यादा जबरियन पैसे वसूलने के आरोप लगाया है।

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों ने शव ले जाने से रोक दिया। जिसके बाद सूचना पर पूर्व राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल, एडीशनल एसपी चंचल नागर, एसडीओपी ख्याति मिश्रा व अमरपाटन थाना पुलिस बल के साथ पहुंचे। जहां पूर्व राज्यमंत्री व एडिशनल एसपी द्वारा दी गई ग्रामीणों को समझाईश दी गई। तब जाकर ग्रामीणों ने शव को उठाने दिया।

सुसाइड नोट मुताबिक बीते लम्बे समय से रामगोपाल कोल उसकी बेटी रेशमा कोल, बहन सुधा कोल समेत परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे लगातार मानसिक, आर्थिक व सामाजिक दबाव बनाते हुए प्रताडि़त कर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देते हुए पांच लाख रुपये से ज्यादा की रकम ऐठीं और लगातार पैसों की मांग करते जा रहे थे। जिसके बाद युवक अपने मरने की वजह सोशल मीडिया में वायरल करने के बाद फांसी में झूल गया। यह लिखा सुसाइड नोट में 'मैं अन्तराम पटेल, पिता शिवनंदन पटेल, पूरे होश-हवास में यह लिख रहा हूं। मैं ग्राम कटहा गाल, तहसील अमरपाटन क्षेत्र का निवासी हूं। पिछले काफी समय से रामगोपाल कोल, उसकी बेटी रेशमा कोल, उसकी बहन सुधा कोल तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा मुझे लगातार मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इन लोगों ने मुझसे झूठे आरोपों और झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने की धमकी देकर लगातार पैसों की मांग की। अब तक मैं डर और बदनामी के भय से उन्हें लगभग 5,00,000 (पांच लाख रुपये) नकद व ऑनलाइन माध्यम से दे चुका हूं। रेशमा कोल ने मुझसे फोन-पे के माध्यम से 11,000, 15,000 व एक मोबाइल फोन (13,000) लिया। सुधा कोल ने 15,000 फोन-पे से और 50,000 नकद लिए।