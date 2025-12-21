सतना में मंदाकिनी का सीना छलनी, आस्था की नदी पर सरकारी वार, मशीनों से किया जा रहा अवैध उत्खनन

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आस्था की प्रतीक मां मंदाकिनी नदी एक बार फिर अवैध उत्खनन की भेंट चढ़ गई। मोहकमगढ़ पुल के नीचे भारी मशीनों से नदी का सीना छलनी किया जा रहा था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह उत्खनन जल संसाधन विभाग की परियोजना की आड़ में कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग द्वारा मंदाकिनी नदी में घाट निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए सीमित खनन की अनुमति ली गई थी, लेकिन पीपीएस कंपनी के ठेकेदार ने इस अनुमति की आड़ में नदी किनारे से पत्थर और मुरुम का अवैध उत्खनन शुरू कर दिया। आरोप है कि यह कार्य जल संसाधन विभाग के एसडीओ पुष्पेंद्र खरे के मौखिक निर्देश पर कराया जा रहा था।

तहसीलदार की दबिश, पोकलैंड जब्त, ट्रक हुए गायब स्थानीय लोगों की सूचना पर चित्रकूट तहसीलदार मौके पर पहुंचे। कार्रवाई के दौरान खनन में लगी पोकलैंड मशीन को जप्त कर लिया गया, लेकिन परिवहन में लगे ट्रक मौके से गायब हो गए, जिससे पूरे मामले में पहले से सूचना और संरक्षण की आशंका गहराती है। सबसे हैरान करने वाली स्थिति तब सामने आई जब प्रशासन के मौके पर पहुंचते ही संबंधित जिम्मेदारों के मोबाइल फोन बंद बताने लगे। इससे यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह पूरा खेल पूर्व नियोजित और विभागीय मिलीभगत से चल रहा था।