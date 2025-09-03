चित्रकूट में बदमाशों का आतंक... चोरी करने घर में घुसे, महिला पर लोहे के डंडे से किया जबरदस्त हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, चित्रकूट। जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के भरत घाट गांव में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में धावा बोलकर दहशत फैला दी। मंगलवार की रात करीब 2:30 बजे दो बदमाश चोरी के इरादे से घर में घुसे, लेकिन जागी हुई महिला ने विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर लोहे के डंडे से हमला कर दिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

45 वर्षीय गुड़िया पांडेय अपने बेटे और बेटी के साथ घर में सो रही थीं। तभी बेटी बाथरूम जाने के लिए उठी और नकाबपोश बदमाशों को देख लिया। बेटी के शोर मचाने पर मां मौके पर पहुंचीं, लेकिन बदमाशों ने उन पर हमला कर सिर फोड़ दिया। घायल महिला को आनन-फानन में जानकीकुंड अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने फिलहाल हालत स्थिर बताई है।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी डी.आर. शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वारदात को दो अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने अंजाम दिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। बढ़ रही वारदातों से दहशत स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में चोरी और लूट की घटनाएं बढ़ गई हैं। आए दिन हो रही वारदातों से लोग सहमे हुए हैं और रात में जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस गश्त न होने से बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं।