मोबाइल ने बचा ली बंदूक की गोली से जान, सतना में रोड रेज के बाद ऑटो ड्राइवर पर हुई थी फायरिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। 'जाको राखे साईया, मार सकै न काए' यह कहावत शहर में हुए घटनाक्रम ने सच साबित कर दी। दरअसल एक रोड रेज के घटनाक्रम के दौरान हुए मामूली से विवाद में आरोपित युवकों ने ऑटो चालक के ऊपर प्राण घातक हमला करते हुए गोली मार दी। लेकिन कहते है न कि जब ऊपर वाला ही अपनी मेहरबानी बरते तो भला बंदे को क्या हो, लिहाजा गोली ऑटो चालक के जेब में रखे मोबाइल से टकराई और उसकी गति धीमी हो गई, जिससे वह केवल पीडि़त के जांघ को छुती हुई निकल गई और युवक की जान बच गई।

दरअसल शनिवार कि शाम करीब 6 बजे पुरैनिया कृपालपुर निवासी आटो चालक विद्यासागर उर्फ कल्लू (24) अपने परिचित मनीष रजक को लेकर बस स्टैंड से गांव जा रहा था। रीवा रोड में ऑटो की टक्कर एक सफेद रंग की बाइक से हो गई। जिससे बाइक सवार तीनों युवक क्रोधित होकर गाली-गलौज में उतर आए। जिससे मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों द्वारा मना किया जाने पर मारने व देख लेने की धमकी देते हुए तीनों युवक बाइक में सवार होकर निकल गए।

सीधे फायर कर दिया रीवा रोड में हुए इस घटनाक्रम के बाद ऑटो चालक गहना नाला स्थित चाय की दुकान में चाय पी रहा था कि तभी वहीं तीनों युवक बाइक में सवार होकर वहां पहुंचे और पिस्टल निकालकर ऑटो चालक के ऊपर सीधे फायर झोंक दिया। गोली विद्यासागर के जांघ में लगी, लेकिन जेब में पड़े मोबाइल ने विद्यासागर कि जान बचा ली। हालंकि घटना के बाद पुलिस ने तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए गोली चलाने वाली घटना में चारों आरोपितों को गिर$फ़तार कर लिया है। चलाए कई राउंड फायर गोली चलाने के बाद आरोपितों ने घटना स्थल पर कई राउंड फायर किया। जिससे दहशत पैदा हो जाए और मौके पर मौजूद उन्हें पकडऩे का प्रयास ही न करेँ। जिसके बाद सभी आरोपित कृपालपुर की तरफ भाग निकले। साथी मनीष ने तुरंत घायल विद्यासागर को थाने लेकर पहुचा। जहां से पुलिस प्रथम दृष्टया घायल ऑटो चालक को जिला अस्पताल ले पहुंचे। जहां घायल की हालत सामान्य बताई गई। हालंकि सामान्य उपचार किया गया।