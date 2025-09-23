मेरी खबरें
    MP News: चित्रकूट में कुएं में गिरने से मासूम की मौत, अपहरण की अफवाह से गांव में मचा हड़कंप

    MP Kidnapping News: सतना जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के पालदेव ग्राम पंचायत के जुगुलपुर गांव में सोमवार को पांच वर्षीय मासूम प्रियंका पुत्री संतशरण अनुरागी की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Sep 2025 09:44:53 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 23 Sep 2025 09:51:24 AM (IST)
    HighLights

    1. चित्रकूट में मासूम की मौत।
    2. अपहरण की निकली अफवाह।
    3. खेलते-खेलते कुएं में गिरी थी बच्ची।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। जिले के चित्रकूट थाना क्षेत्र के पालदेव ग्राम पंचायत के जुगुलपुर गांव में सोमवार को 5 साल की मासूम प्रियंका (पुत्री संतशरण अनुरागी) की मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    शुरूआती जानकारी में बच्ची के अपहरण की अफवाह ने ग्रामीणों और परिजनों को दहशत में डाल दिया था, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई कि बच्ची खेलते-खेलते दुर्गा पंडाल के पास स्थित कुएं में गिर गई थी।

    घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। एक बच्चे ने दावा किया था कि उसने प्रियंका को एक चारपहिया वाहन से आए युवक के साथ जाते देखा है।

    इस सूचना पर ग्रामीण और परिजन स्तब्ध रह गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। अपहरण की आशंका के चलते पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान शुरू किया।

    सूचना मिलते ही एसडीओपी चित्रकूट राजेश बंजारे, थाना प्रभारी डी.आर. शर्मा मौके पर पहुंचे और बारीकी से छानबीन शुरू की। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास की तलाशी भी कराई गई।

    आशंका के चलते दुर्गा पंडाल के पास स्थित कुएं की कांटे डालकर तलाशी ली गई। देर रात पुलिस ने कुएं से मासूम का शव बरामद किया।

    एएसपी ग्रामीण प्रेमलाल कुर्वे भी जिला मुख्यालय से घटनास्थल के लिए रवाना हुए। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अपहरण की खबर अफवाह थी, बच्ची खेलते समय कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे पालदेव क्षेत्र को झकझोर दिया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

